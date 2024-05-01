勞動節天氣｜今日有驟雨及強烈狂風雷暴　雨勢有時頗大　最高25度

今日（1日）為勞動節假期，一道低壓槽正為廣東及鄰近海域帶來驟雨及雷暴。天文台指出，今早本港多處地區錄得約30毫米雨量，而西貢的雨量更超過50毫米。天文台預測，本港地區今日多雲，有驟雨及強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約25度。吹和緩東至東北風，風勢有時疾勁。



天文台上午4時15分曾發出黃色暴雨警告信號，至上午7時取消。天文台在昨晚7時17分發出雷暴警告，有效時間至今日上午10時正，預料香港有強烈狂風雷暴。



圖為截至5月1日清晨5時45分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至5月1日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 五月天首場演唱會暴風兩下提早結束▼



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低壓槽影響 明日間中有驟雨及雷暴

天文台指出，一道低壓槽會在今日為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。而一股偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，該區仍有驟雨。預料高空擾動會在週末期間為華南帶來驟雨及雷暴。受一股偏南氣流影響，下週初廣東天色較為明朗，天氣炎熱。

天文台展望，明日（2日） 間中有驟雨及雷暴。隨後一兩日仍然有幾陣驟雨。

▼4月30日 香港仔海傍道塌樹引致大塞車▼



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▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至5月1日清晨6時20分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周日局部地區有雷暴 下周初日間炎熱

天文台九天天氣預報顯示，周四（2日）在23度至26度之間，間中有驟雨及幾陣雷暴。周五（3日）及周六（4日）均有驟雨，周五最高28度，周六最高30度。周日（5月5日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

▼4月23日 天文台發出黃色暴雨警告▼



下周一（5月6日）及下周二（5月7日）最高升至31度、最低26度，均部份時間有陽光，日間炎熱。下周三（5月8日）及下周四（5月9日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，下周四最高氣溫回落至29度。