元朗4月飛霜？黃雨天后廟外「漫天飛雪」片瘋傳　揭真身唔係落雹

【天氣消息／天文台／元朗】本港天氣急劇轉差，天文台昨晚（4月30日）更一度表示本港短期內可能受冰雹影響，更於晚上9時30分發出黃色暴雨警告信號，而暴雨期間，本港網絡昨晚流傳多段「元朗奇景」影片，見到橫風暴雨下元朗大樹下天后廟天空飛散大量白色物體形似「飛雪」，途人則爭相走避，場面混亂，更有人驚呼。

元朗「飛雪」畫面震驚網民，有人以為是落雹，直指「好誇張……」、「得人驚」、「加埋鼓聲有啲恐怖……」，也有人擔心「4月飛霜，有冤情」。不過有不少網民指出「飛雪」真身其實是木棉花，毋須大驚小怪，「嗰個公園對面有木棉花，咁落大雨嘅時候橫風橫雨咪吹晒落地下囉」。



本港網絡流傳多段「元朗奇景」影片，見到橫風暴雨下元朗大樹下天后廟天空飛散大量白色物體形似「飛雪」，途人爭相走避，場面混亂。（影片截圖）

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本港天氣昨晚急轉直下，天文台晚上9時30分發出黃色暴雨警告信號，又指珠江三角洲有冰雹報告，預料本港短期內可能受冰雹影響，以及高達每小時110公里或以上猛烈陣風繼續吹襲香港，而黃色暴雨警告信號至晚上11時取消。

本港多區曾橫風暴雨，元朗更出現「奇景」。本港地區群組瘋傳多段影片，見到元朗大樹下天后廟對出位置大風大雨，夾雜大量形似「飛雪」的白色物體，天上地上都白茫茫一片，途人未有帶雨傘爭相走避，相當狼狽，更有人驚呼，而廟中瓦遮頭地方都站滿人。

元朗「飛雪」畫面震驚網民，不少人以為是落雹，直指「好誇張……」、「得人驚」、「加埋鼓聲有啲恐怖……」、「係咪落雪？」。也有人擔心「4月飛霜，有冤情」、「伸冤呀包大人」。另有人感嘆「極端天氣愈來愈頻繁」。

不過有不少網民指出「飛雪」真身其實是木棉花，毋須大驚小怪，「嗰個公園對面有木棉花，咁落大雨嘅時候橫風橫雨咪吹晒落地下囉」、「木綿咋！大驚小怪」。