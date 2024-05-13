佛誕｜天文台調整預測　周三假期天晴　長洲飄色搶包山天公造美

天文台表示，受一股乾燥的偏東氣流影響，未來數日廣東沿岸大致晴朗，風勢較大。天文台昨天（12日）調整本周的天氣預測，由持續驟雨天，改為連日放晴，本周三（15日）佛誕天氣將會是大致天晴，日間乾燥，市民若趁假日到長洲觀賞飄色巡遊及晚上搶包山，不愁落雨影行程。



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天文台今日（13日）中午12時得30度，相對濕度63%，下午短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。今晚大致多雲，吹輕微至和緩北風，漸轉吹東風，今晚風勢清勁。

天文台表示，受一股乾燥的偏東氣流影響，未來數日廣東沿岸大致晴朗，風勢較大。預料偏東氣流會在周末至下周初，逐漸被偏南氣流取代，華南沿岸天氣漸轉不穩定，有驟雨及幾陣雷暴。

原本天文台上星期一度預測，驟雨天會延續至本周六（18日），昨天（12日）調整天氣預測，由本周二至五改為部分時間有陽光，今日再調整本周三（15日）佛誕的天氣預測。

展望未來數日部分時間有陽光，日間乾燥，周末期間有幾陣驟雨。下周初天氣不穩定。

未來九天天氣預測。（天文台）

未來九天天氣預測，由本周二至五（14至17日）都有陽光，天文台對佛誕假期（15日）由早前持續預測有驟雨甚至有雷暴，至昨天調整為短暫時間有陽光，今天進一步調整至大致天晴，日間乾燥，氣溫23至28度，相對濕度50%至85%。

由本周六（18日）開始又再恢復大致多雲、有幾陣驟雨，將持續至下周三（22日），當中又以下周一、二（21、21日）將有幾陣狂風雷暴。