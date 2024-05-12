母親節天氣｜雷雨區下午影響珠江口一帶　天文台曾發大雨預警

天文台今日（12日）下午3時發出特別天氣提示，表示與低壓槽相關的雷雨區正逐漸靠近珠江口一帶，並可能會在未來一兩小時影響本港。澳門氣象局下午4時率先發出黃色暴雨警告信號，4時22分改發紅雨警告信號，至6時30分取消。



此外，一股較乾燥的偏東氣流會在明日（12日）稍後抵達廣東沿岸，隨後數日該區天色大致良好，風勢較大。預料偏東氣流會在下周初逐漸被不穩定的偏南氣流取代，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。



5月12日母親節下午4時，九龍東上空烏雲密佈，大有山雨欲來之勢。（Ho Tsz Ching Rita攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片）

5月12日下午有雷雨區進入珠江口一帶，到傍晚時已向南移及減弱，未有為港帶來暴雨。（天文台圖片）

【18:30】天文台取消雷暴警告。

【18:30】澳門氣象局：所有暴雨警告信號取消。

【16:22】澳門氣象局改發紅色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強。低窪地區有水浸。請市民避免在戶外或水浸地區活動，並密切留意天氣、道路交通及教育主管部門最新消息。

【16:20】香港天文台再發警示，表示與低壓槽相關的雷雨區正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大。市民應提高警惕。

【16:10】運輸署表示，由於能見度低，港珠澳大橋主的快線及中線，車速限制由每小時100公里，降至50公里；慢線就由每小時80公里，降至50公里。

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天文台雷達預測，今日（12日）下午3時許，廣東一帶的雨區。（天文台圖片）

【16:00】澳門氣象局發出黃色暴雨警告信號，預料雨勢將會增強，請市民注意出行安全，並密切留意天氣及教育主管部門最新消息。

【15:28】澳門氣象局：預料未來1小時將有雷雨區影響澳門及相鄰地區，澳門可能會出現大雨，請市民留意。

【15:24】澳門氣象局發出雷暴警告信號，有效時間至今日下午18時，呼籲公眾應盡量避免戶外活動，並提防強烈陣風可能造成的破壞和對駕駛安全的影響。

5月12日下午4時，雷雨區已覆蓋澳門北部，黃色暴雨警告信號生效。（澳門氣象局圖片)

【15:15】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午4時30分，預料大嶼山、新界有雷暴。

【15:00】天文台發特別天氣提示：與低壓槽相關的雷雨區正逐漸靠近珠江口一帶，並可能會在未來一兩小時影響本港。市民請留意天氣變化。

【14:40】澳門氣象局：未來兩小時有雷雨區影響澳門。

今日為母親節，天文台表示，與低壓槽相關的雷雨區正逐漸靠近廣東沿岸，今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，局部地區驟雨較多。吹微風。天文台在下午1時起，在沙田、西貢和打鼓嶺一帶都錄得降雨記錄。

天文台表示，一股較乾燥的偏東氣流會在明日（12日）稍後抵達廣東沿岸，隨後數日該區天色大致良好，風勢較大。預料偏東氣流會在下周初逐漸被不穩定的偏南氣流取代，該區驟雨增多及有幾陣雷暴。

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天文台展望明日（13日）仍有幾陣驟雨，隨後數天短暫時間有陽光，風勢較大。未來九天天氣預測方面，原本天文台昨天仍預測除了本周二（14日）外，驟雨天會延續至本周六（18日），今天調整天氣預測，由本周二至五，都是部分時間有陽光，在本周四、五兼有大致多雲。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

換句話說，之前一直預測佛誕會有驟雨和雷暴，已調整為短暫時間有陽光，市民如參與節慶活動，例如到長洲觀看太平清醮飄色巡遊，及當晚的搶包山，暫時毋須受天氣影響行程安排。