小滿24節氣｜天文台料低壓槽下周殺至　周一及周二有幾陣狂風雷暴

經歷佛誕及太平清醮前後天公造美，不穩定天氣即將到來。天文台最新九天天氣預報示，一道廣闊低壓槽會在下周初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴。香港在將來臨的周日（19日）開始驟雨較多及有幾陣雷暴，下周一（20日）二十四節氣之一的「小滿」亦有幾陣狂風雷暴，且雨勢有時頗大，到下周五（24日）才短暫時間重見陽光。



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下周一是二十四節氣之一的「小滿」，這時北方夏熟作物子粒逐漸飽滿，早稻開始結穗，在禾稻上始見小粒的穀實、滿滿的，南方進入夏收夏種季節，而這一天也代表著作物正在慢慢成熟，農民即將要迎來豐收的好日子了，同時這天也是梅雨季開始。

根據天文台今日（16日）的最新九天天氣預報，又確實「應節」。天文台指，乾燥偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東，預料一道廣闊低壓槽會在下周初為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，該區雨勢有時較大及有狂風雷暴，而受偏南氣流影響，下周中至後期該區仍有驟雨。

天文台5月16日的最新九天天氣預報。（天文台網頁）

香港在將來臨的周日開始驟雨較多及有幾陣雷暴，下周一「小滿」亦有幾陣狂風雷暴，且雨勢有時頗大，到下周五才短暫時間重見陽光。

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