父親節｜天文台：西南氣流將影響至下周初　華南地區天氣炎熱驟雨

天文台今天（11日）表示，一股西南氣流會在本周餘下時間至下周初，影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。下周日（16日）是父親節，預測當日大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。



此外，西南氣流會在本周後期轉趨活躍，廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。



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天文台今上午11時40分發出特別天氣提示，表示與偏南氣流相關的驟雨正影響本港，預料部分地區雨勢較大。天文台早上在大嶼山及新界部分地區錄得超過30毫米雨量，荃灣區及青衣雨量更超過70毫米。

本港地區今晚及明日天氣是大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。明早（12日）驟雨較多，日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫介乎28至32度，吹和緩西南風。

未來九天天氣預測。(天文台圖片)

展望本周四（13日）有幾陣驟雨，日間炎熱，隨後一兩日驟雨較多。未來九天天氣方面，由明天（12日）連續兩天都在日間短暫時間有陽光及炎熱，氣溫最高32度。

本周五、六（14、15日）起間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，離岸及高地間中吹6級風。下周日（16日）起一連三日天氣炎熱。