端午節｜天文台料早上驟雨其後有陽光31度　晚上無人機表演搶先睇

天文台今日（9日）表示，受高空反氣旋及偏南氣流影響，未來數日廣東沿岸天色較為明朗，天氣炎熱，但亦有幾陣驟雨。



明日（10日）端午節，預測部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，外出觀賞龍舟的市民，要帶備雨傘，擋雨或遮太陽都會大派用場。本周二（11日）起一連三日的日間炎熱，氣溫最高32度。惟天文台預料，高空反氣旋會在本周後期減弱，同時受西南氣流影響，華南沿岸驟雨增多及有雷暴。



▼6月8日 旅發局端午節無人機預演▼



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旅遊發展局端午節晚上8時，會在灣仔海濱場地對出海面上演端午節慶主題無人機表演。局方在晚昨（8日）進行演練，有攝影愛好者搶先拍攝到。從相片可見，無人機砌出龍舟及「端午快樂」字樣，以及有龍、划槳、三艘龍舟、糉及鯨魚圖案。

天文台未來九天天氣預測。（天文台圖片）

天文台今早7時15分至中午12時10分，發出黃雨警告，本港大部分地區降雨量超過40毫米，新界多處地區、深水埗及大嶼山的雨量更超過70毫米。一道低壓槽為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴，強雷雨區在中午起逐漸遠離珠江口一帶。

天文台表示，本港下午及今晚仍有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴。吹輕微至和緩偏南風。展望端午節（10日）及隨後一兩日，部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。

▼2023年6月22日 端午節正日大埔龍舟競渡▼



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未來九天天氣方面，明日端午節部分時間有陽光，早上有幾陣驟雨，氣溫介乎27至31度，周二至周四（11至13日）一連三天都是日間炎熱，氣溫最高32度，部分時間有陽光，，仍會有一兩陣或幾陣驟雨。