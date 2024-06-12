天氣｜今明均有幾陣驟雨及雷暴　早上驟雨較多　日間炎熱最高32度

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台於早上6時45分指出，本港今早（6月12日）部份地區錄得約5毫米雨量，沙田區的雨量更超過10毫米。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，早上驟雨較多。日間短暫時間有陽光及炎熱。最高氣溫約32度，吹和緩西南風。天文台展望，明日（13日）有幾陣驟雨，日間炎熱。隨後一、兩日驟雨較多。



圖為截至6月12日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月30日 中環及金鐘添馬公園天陰有雨▼



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本周後期驟雨增多 至父親節均有雷暴

天文台指出，一股西南氣流會在本周餘下時間至下周初影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。此外，西南氣流會在本周後期轉趨活躍，廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。

天文台九天天氣預報顯示，明日（13日）至下周日父親節（16日）均有雷暴。其中，明日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，早上驟雨較多，日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月12日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月30日 狂風暴雨帶來約6000次閃電▼



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周五六風勢頗大 至下周四均高達31度或以上

周五（14日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；周六（15日）初時驟雨較多及有幾陣狂風雷暴。兩日氣溫均介乎27至31度，西南風4至5級，離岸及高地間中6級。。

下周日（16日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。下午部份時間有陽光，仍介乎27至32度。

下周一（17日）至下周四（19日）均有驟雨，短暫或部份時間有陽光。其中下周一及周二（18日）介乎27至32度，下周三（19日）及下周四則最高31度。