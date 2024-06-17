天文台被焫著　發特別天氣提示高溫來襲　周五夏至料34度或平紀錄

天文台今日（17日）中午發出特別天氣提示，指受副熱帶高壓脊影響，本周氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱。預測今日（17日）至下周二（25日）市區最高氣溫在攝氏32度或以上，本周五（21日）夏至當日更料升至34度，可能追平1980年錄得的有紀錄以來最熱夏至。



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特別天氣提示：本周晚間炎熱，新界日間酷熱

天文台在特別天氣提示指出受副熱帶高壓脊影響，預料本港本周餘下時間氣溫持續偏高，晚間炎熱，新界日間酷熱，提醒市民應保持警惕，多補充水分，保持室內空氣流通；並提醒如認識長者或慢性病患者，要關注的他們健康狀況。

截至中午12時半，各區氣溫大都在30度以上，天文台總部錄得31.7度，比5月28日錄得的今年最高氣溫只低0.3度。最高溫在元朗公園、大埔及西貢錄得，同為33.6度；流浮山及屯門也錄得33.4度，大隴升至33.3度，而上水也達33.2，屬酷熱水平。

今日截至中午12時半，各區氣溫大都在30度以上，天文台總部錄得31.7度。(天文台圖片）

九天天氣預報顯示，本周餘下時間氣溫持續偏高，市區最高氣溫在攝氏32度或以上，周五夏至升至34度。(天文台圖片）

副熱帶高壓脊逐漸向西伸展帶來晴朗及酷熱天氣

天文台表示，隨著副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，本周餘下時間廣東地區普遍晴朗及持續酷熱，同時一股偏南氣流會為沿岸地區帶來幾陣驟雨。預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周初影響南海中部。

天文台今早11時半更新九天天氣預報，預測未來三日市區氣溫介乎28至32度，即晚間也有28度或以上，達「熱夜」水平。本周五是夏至，天文台料氣溫介乎29至34度，周六（22日）稍回落1度，最高仍達33度，料天文台將發出酷熱天氣警告。

天文台料下周三（26日）氣溫才會稍回落，料告別晴天，將大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫介乎27至29度。

天文台自動分區天氣預報顯示，本周五夏至中午時分格各區介乎30至33度。(天文台圖片）

▼3月24日 有紀錄以來最熱3月天▼



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翻查天文台資料，自1884年有紀錄以來，最高溫夏至在1980年6月21日錄得，為34度，故本周五有可能平紀錄。

根據天文台界定，氣溫33度或以上屬酷熱，如達35度則為極端酷熱。如果預計本港將受酷熱天氣影響時，天文台會發出酷熱天氣警告，提醒大家慎防中暑及做好預防措施，一般在預測或達至33度或以上便會發出。

天文台有關暑熱天氣的提示或警告。(天文台圖片）

「香港暑熱指數」綜合考慮多個因素 達30便應採取防暑措施

若高溫天氣持續或普遍達到極端程度，天文台亦會在酷熱天氣警告生效時，視乎需要發出以下特別天氣提示：

• 「高溫天氣持續」特別提示 — 當本港遇上持續數天的高溫天氣（酷熱天氣或熱夜）時便會發出，提醒大家要補充足夠水分，感到不適時要立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

• 「極端酷熱天氣」特別提示 — 如氣溫已經或預料普遍會達到極端程度（35.0度或以上）便會發出，提醒公眾天氣極端酷熱，特別要留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。如感不適，應儘快求醫。

除了氣溫外，濕度、風力及太陽照射等因素都會影響暑熱壓力及中暑風險。天文台設有「香港暑熱指數」，綜合考慮了環境溫度、濕度、空氣流動及太陽熱輻射水平等。根據天文台與本地大學合作研究的結果，當京士柏的「香港暑熱指數」在30左右或以上，市民便應採取適當的防暑措施，避免炎熱天氣帶來的健康影響。