夏天來了　天文台指高空反氣旋漸增強　預測周二及夏至酷熱33度

一日三掛「黃雨」的暴雨天過去，本港將迎來夏日陽光。天文台預測隨著高空反氣旋明日（17日）起逐漸增強，華南沿岸地區天色好轉，未來數日天氣酷熱，明起市區最高攝氏32度或以上，預測星期二（18日）日間酷熱，最高氣溫達33度，達酷熱水平，其後兩日回落至攝氏32度，再在星期五（21日）夏至當日重上33度。這種間中有陽光、炎熱、有幾陣驟雨的天氣，將會維持至6月25日。



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天文台預測，與活躍西南季候風相關的大驟雨及雷暴會在明日（17日）逐漸移入華南內陸。隨着高空反氣旋逐漸增強，華南沿岸地區天色好轉，未來數日天氣酷熱，但同時受偏南氣流影響，該區仍有幾陣驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

據天文台九天天氣預報，本港明日開始，部分時間有陽光及炎熱，明日（17 日）氣溫介乎攝氏28至32度，至周二（18日）氣溫進一步上升至介乎攝氏29至33度。

這種炎熱、同時有幾陣驟雨的天氣會持續，周三（19日）及周四（20日）的氣溫均介乎攝氏28至32度。在夏至當日、即周五（21日）及周六（21日）最高氣溫會再上升至攝氏33度。

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