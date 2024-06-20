天氣｜今日市區最高33度　早上發雷暴警告　明起3天高達34度

副熱帶高壓脊正為中國東南沿岸帶來炎熱的天氣。同時，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日（6月20日）部份時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩南風。天文台展望，未來兩、三日大致天晴，持續酷熱。下周初有幾陣驟雨。



天文台在今晨6時25分發出雷暴警告，有效時間至今日上午7時30分，預料新界東部、香港島及九龍有局部地區雷暴。



▼6月19日 早上驟雨下出現彩虹▼



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廣闊低壓槽影響 下周初驟雨增多及有雷暴

天文台指出，受副熱帶高壓脊影響，未來兩、三日廣東地區普遍晴朗及持續酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在周末期間影響南海中北部，並在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

▼6月1日 市民及遊客3號風球下西九文化區享受周末▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月20日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日有驟雨 下周一至周三有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（21日）為二十四節氣的夏至，至下周日（23日）均大致天晴、日間酷熱，氣溫介乎29至34度；其中下周日局部地區有驟雨。

下周一（24日）至下周三（26日）有驟雨雷暴，其中下周一料最高32度，下周二（25日）及下周三最高31度。下周四（27日）及下周五（28日）天氣好轉，部份或短暫時間有陽光，有驟雨，下周四最高氣溫回升至32度，下周五酷熱高達33度。