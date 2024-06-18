天文台料周五六皆酷熱最高氣溫34度　下周初低壓槽到廣東將有驟雨

天文台今日（18日）表示，隨著副熱帶高壓脊逐漸向西伸展，本周餘下時間廣東地區普遍晴朗及持續酷熱，預測酷熱的氣溫由一日增至兩日，本周五、六（20、21日）的最高氣溫將升至34度。



炎熱天氣可能持續到下周初，預料一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來不穩定天氣，廣東沿岸驟雨增多及有雷暴。



天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。同時副熱帶高壓脊正逐漸向西伸展，並為南海北部及廣東沿岸帶來炎熱的天氣。今晚大致多雲。吹和緩偏南風。

展望本周餘下時間氣溫持續偏高，未來一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

截至今日（17日）下午4時，過去24小時在全港分區錄得的最高氣溫。（天文台圖片）

未來九天天氣方面，本周五、六（21、22日）氣溫最高為34度，天文台都預測兩天都是酷熱，到下周日（23日）將在局部地區有驟雨，日間仍是酷熱，氣溫最高會稍降至33度，下周二、三再回復大致多雲及幾陣驟雨的天氣。