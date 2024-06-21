夏至天氣｜今日最高33度　早上局部有驟雨　周末酷熱達34度

今日（6月21日）為二十四節氣的夏至，天文台指出，受副熱帶高壓脊影響，廣東沿岸普遍晴朗。同時一股偏南氣流正為華南沿岸帶來驟雨。天文台預測，本港地區今日大致天晴，早上局部地區有驟雨，最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，吹和緩偏南風。



酷熱天氣警告已於昨日（20日）上午9時50分生效。天文台亦於昨日（20日）下午4時20分發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至6月21日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽影響 下周初驟雨增多及有雷暴

天文台指出，副熱帶高壓脊會在未來一、兩日，為廣東地區帶來持續酷熱，以及普遍晴朗的天氣。預料一道廣闊低壓槽會在周末期間影響南海中北部，並在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨增多及有雷暴。

天文台展望，周末期間大致天晴，持續酷熱。隨後一兩日驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月21日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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下周連日有驟雨 下周一至周三有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（22日）及下周日（23日）均大致天晴、日間酷熱，氣溫介乎29至34度；其中下周日局部地區有驟雨。

下周一（24日）至下周三（26日）有驟雨及雷暴，其中下周一料最高32度，下周二（25日）及下周三最高31度。

下周四（27日）及下周六（29日）天氣好轉，部份或短暫時間有陽光，但有驟雨。下周四最高氣溫回升至32度，下周五及周六日間酷熱，最高達33度。