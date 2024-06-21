打風？　天文台微調預測「可能有低壓區形成」　下周初高地吹強風

天文台今日（21日）在市區（天文台總部）錄得氣溫攝氐34度，平了1980年最熱夏至紀錄。現時南海的水溫較高，可以為廣闊低壓槽的發展提供充足能量，天文台指一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦「可能有低壓區形成」，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶。



雖然潛在的低壓區距離香港雖有六七百公里，但天文台指出風雖遠，但在與副熱帶高壓脊的共同影響下，下周初至中期廣東沿岸風勢清勁，驟雨增多及有雷暴，吹和緩至清勁（4至5級）東南風，高地間中達強風（6級）級，即3號風球風力。



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天文台昨文章指南海有較大垂直風切變不利熱帶氣旋生成

天文台科學主任昨（20日）發表新一篇《天氣隨筆》——「南海又打風？」，指出預料一道廣闊低壓槽會在周末期間影響南海中北部，並在下周初靠近華南沿岸，該區驟雨將會增多及有雷暴。若大氣環境合適，廣闊低壓槽有機會發展成低壓區，甚至會進一步增強為熱帶氣旋。

文章指出，現時南海的水溫較高，可以為廣闊低壓槽的發展提供充足能量，但較大的垂直風切變暫時不太有利熱帶氣旋的生成。即使該廣闊低壓槽有所發展，若副熱帶高壓脊維持相當強度，使低壓槽位置偏西，較為接近中南半島陸地，則其進一步發展空間有限。

潛在低壓糟若形成將逐漸靠近海南島至北部灣一帶

不過天文台今日上午11時半及下午4時半天氣預報則指出，一道廣闊低壓槽會為南海中部帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上亦「可能有低壓區形成」，並會逐漸靠近海南島至北部灣一帶，即在香港西南偏西約600至700公里。

天文台並指，「其（廣闊低壓槽）與副熱帶高壓脊的共同影響下」，下周初至中期廣東沿岸風勢清勁，驟雨增多及有雷暴。

下周一起一連三日高地吹強風 為3號風球風力

天文台九天天氣預報顯示，下周一（24日）天色開始轉差，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後有幾陣狂風雷暴，吹南至東南風4至5級，高地間中6級。到周二及周三（25及26日）大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，吹東南風4至5級，高地間中6級。6級屬強風，為3號風球風力。

隨着副熱帶高壓脊在下周後期再度覆蓋中國東南部，該區天氣酷熱，預測下周五起一連三日，市區氣溫介乎28至33度。