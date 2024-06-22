天文台｜酷熱及暑熱警告夾擊　上水一度錄得逾35度　多區達34度

酷熱天氣、黃色工作暑熱警告生效，高溫天氣持續！市民要補充足夠水分。下午一時，上水更錄得攝氏35.1度。多區包括打鼓嶺、大埔、流浮山、沙田、九龍城、黃大仙、深水埗、跑馬地都錄得超過34度。



天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部普遍晴朗及酷熱。正午時分，本港大部分地區氣溫上升至33度左右。明日(23日)仍然酷熱，有幾陣驟雨。隨後兩三日驟雨增多及有幾陣雷暴。



正午時份、本港大部分地區都錄得攝氏33度或以上。(羅國輝攝)

勞工處於早上11時30分發出黃色工作暑熱警告。該處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。本港下午天氣酷熱。大致天晴，但局部地區有驟雨。吹和緩偏南風。

根據天文台資料，本港今日(22日)天氣持續酷熱、下午一時、上水最熱、錄得35.1度。多個地區包括打鼓嶺、大埔、流浮山、沙田、以及九龍城、黃大仙、深水埗、跑馬地都錄得34度，其餘大部分地區都有33度。

(天文台網頁截圖)

至於未來九天天氣預報、星期日(23)氣温介乎28至33度、持續酷熱、下星期一至二(24至26日)有雨、氣温稍為回落至31、32 度，但至下周五、六，氣温會回升至33度。

▼天文台九天天氣預報▼



(天文台網頁截圖)