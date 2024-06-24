七一｜自製3天連假　天文台預測周末幾陣驟雨　下周一再有雷暴

酷熱天氣警告繼續生效，勞工處的黃色工作暑熱警告亦在今日（24日）上午11時生效。天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（25日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨著副熱帶高壓脊在本周中後期向西伸展，華南沿岸天氣普遍晴朗及酷熱。



本港今早七、八時的上班時間，多區出現驟雨，驟雨天氣會持續至本周四（27日），當天的氣溫亦會上升至34度，並延續至本周五（28日），大致天晴，日間酷熱。



今早大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，驟雨在上午七、八時於本港多個地區錄得降雨紀錄，令上班族相當狼狽。

下午短暫時間有陽光及酷熱，也會有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，今晚大致多雲。吹和緩南至東南風，離岸風勢清勁。

6月23日天晴酷熱，天文台總部下午錄得攝氏33.9度高溫。在尖沙咀海旁，遊人都撐雨天或戴太陽眼鏡，抵擋陽光。（廖雁雄攝）

6月23日天晴酷熱，天文台總部下午錄得攝氏33.9度高溫。在尖沙咀海旁，小朋友吃雪糕都不斷在溶。（廖雁雄攝）

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在明日（25日）為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，隨著副熱帶高壓脊在本周中後期向西伸展，華南沿岸天氣普遍晴朗及酷熱。預料受西南氣流影響，周末至下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴。

展望明日（25日）仍有幾陣驟雨，天氣炎熱，隨後兩三日大致天晴，日間酷熱。至於未來九天天氣，驟雨天會由明天起持續至本周四（27日），當日氣溫會上升至34度，連同本周五（28日）都預測天氣酷熱。

下周一（7月1日）是公眾假期，市民可以自製連假由本周六（29日）起連放三天，首兩天都是預測有幾陣驟雨，到七一當日更會有局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。