天氣｜今日酷熱達33度　初時驟雨較多　局部地區有雷暴

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨。此外，副熱帶高壓脊正為中國東南沿岸及南海東北部帶來大致晴朗的天氣。天文台預測，今日（6月25日）大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴，最低氣溫約28度。下午短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩南至東南風。 天文台展望，未來兩、三日大致天晴，日間酷熱。



酷熱天氣警告自6月20日發出以來，目前仍然生效。天文台並於昨日（24日）下午4時20分發出特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至6月25日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

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西南氣流影響 周末至下周初有雷暴

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨著副熱帶高壓脊在本週中後期向西伸展，華南沿岸天氣普遍晴朗及酷熱。預料受西南氣流影響 ，週末至下週初廣東沿岸有驟雨及雷暴。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至6月25日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周四及周五34度 7.1局部地區有雷暴

天文台九天天氣預報顯示，明日（26日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱，最高33度。周四（27日）及周五（28日）均大致天晴，日間酷熱，介乎29至34度；但周四局部地區有驟雨。

周六（29日）及下周日（30日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，周六最高33度、周日32度。

下周一（7月1日）至下周二（7月3日）均短暫時間有陽光，有驟雨，其中下周一（7月1日）局部地區有雷暴。下周一及周二料最高32度、下周三達33度。