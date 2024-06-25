天文台料周三起一連三日34度　新界「火爐」周四熱爆37度

天文台指受副熱帶高壓脊影響，由明起（26日，星期三）持續酷熱，市區（天文台總部)料將升至攝氏34度，衝擊今年最高溫紀錄；錄部分地區尤其是新界最高氣溫達35度或以上，其中自動分區天氣預報顯示，料在周四（27日）下午1時，新界「火爐」上水料升至37度。



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強副熱帶高壓脊致低壓區或熱帶氣旋未能形成

天文台科學主任今日在《天氣隨筆》發表題為「夏日熱辣辣」新文章，指出上周起副熱帶高壓脊逐漸覆蓋中國東南部，為港帶來持續酷熱的天氣；而一道廣闊低壓槽在過去兩三日為廣東沿岸及海南島一帶帶來驟雨及雷暴。正如上篇隨筆提及，由於副熱帶高壓脊較強，使廣闊低壓槽位置偏西及較接近中南半島陸地，最終該廣闊低壓槽未有進一步發展成低壓區或熱帶氣旋。

受副熱帶高壓脊影響，上周起中國東南部及南海東北部普遍晴朗，最終廣闊低壓槽未有進一步發展成低壓區或熱帶氣旋。(天文台圖片）

延伸預報顯示未來兩三日本港氣溫持續偏高，要到7月1日前後才稍為回落。(天文台圖片）

新界部分地區氣溫料達35度或以上

文章提及，受副熱帶高壓脊影響，未來兩三日持續酷熱，雖然廣東沿岸偶有驟雨，但該區天色普遍晴朗；本港高溫天氣持續，部分地區尤其是新界最高氣溫可達35度或以上。

自動分區天氣預報預測星期四（27日）下午1時，新界部分地區氣溫35度，上水更高達37度。(天文台圖片）

上水周四料升至37度與人體體溫相若

自動分區天氣預報顯示，星期四（27日）下午1時，新界西的元朗、屯門及赤鱲角、以及新界的大埔及打鼓嶺，氣溫均料升至35度，而上水更會升至與人體體溫相若的37度。

天文台料周末期間至下周初副熱帶高壓脊稍為減弱（a），廣東沿岸驟雨較多（b）。(天文台圖片）

文章指周末期間至下周初、即七一回歸三日連假（6月29日至7月1日），覆蓋華南的副熱帶高壓脊將稍為減弱，一股西南氣流會為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，屆時該區驟雨較多（圖四b），但仍然炎熱，市區最高氣溫介乎32至33度。