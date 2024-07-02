酷熱天氣｜今日最高33度　早上有雷暴　未來數日部份地區達35度

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來驟雨。天文台預測，今日（7月2日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁南至西南風，初時高地間中吹強風。天文台展望，未來數日持續酷熱，部份地區最高氣溫達35度或以上，大致天晴，但局部地區仍有驟雨。



酷熱天氣警告已於昨日（1日）上午8時30分發出。天文台昨午4時20分也發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月2日清晨6時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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未來數日普遍晴朗 持續酷熱

天文台指出，一股西南氣流會在今日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，該區天氣酷熱。受副熱帶高壓脊影響，未來數日中國東南部普遍晴朗，持續酷熱。

▼6月28日 港島西面水域出現水龍捲▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月2日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三起大致天晴 連日或有驟雨

天文台九天天氣預報顯示，明日（3日） 至周六（6日）最高氣溫均達34度。明日及周四（4日）大致天晴，但局部地區有驟雨。周五（5日）大致天晴及酷熱，周六則有一兩陣驟雨。

下周日（7日）至下周三（10日）均部份時間有陽光，有幾陣驟雨。下周日及下周一（8日）最高氣溫33度；下周二（9日）及下周三高達34度。