天文台料現「熱九」　周二起9日酷熱　6日最高34度、3日最高33度

天文台今日（1日）指受副熱帶高壓脊影響，未來數日中國東南部普遍晴朗，持續酷熱，預測由周二（2日)起一連九日持續酷熱，料市區（天文台總部）有6日最高攝氏34度、3日最高33度，新界再高兩三度，上水日間升至36度。



未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告生效。天文台指一股西南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至33度左右。下午酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹和緩至清勁西南風，離岸及高地間中吹強風。

7月1日各區最高氣溫。(天文台圖片)

天文台九天天氣預報顯示，由周二起將持續酷熱，周二市區28至33度，到周三（3日）起一連四日介乎29至34度，周六（6日）為小暑，有可能平2016年錄得的最高溫小暑紀錄。天文台預測要到下周日（7日）才稍微降1度，但到下周二（9日)又回彈上34度。

天文台指一股西南氣流會在周二繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，該區天氣酷熱，預測部分時間有陽光，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間酷熱；其後一周大致天晴，但局部地區有驟雨。

另外，運輸署下午1時55分表示，由於強風，港珠澳大橋香港連接路的最高車速，限制由每小時100公里，降至每小時50公里。至下午5時，天氣情況改善，大橋車速回至每小時100公里。