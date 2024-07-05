酷熱天氣｜今日市區達34度　新界再高一兩度　早上局部地區有驟雨

副熱帶高壓脊正為中國東南部帶來大致良好的天氣。天文台預測，今日（7月5日）大致天晴，但早上局部地區有驟雨，最低氣溫約29度。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩東南風。天文台展望，周末期間部份時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台昨日（4日）下午4時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月5日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月28日 彩虹在上午及下午出現▼



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今明大致晴朗 下周初有幾陣驟雨但仍酷熱

天文台指出，副熱帶高壓脊會在今、明兩日為中國東南部帶來大致晴朗及持續酷熱的天氣。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱及受高空擾動影響，下周初廣東沿岸及南海北部有幾陣驟雨，但天氣仍然酷熱。預料西南氣流會在下周中後期影響華南沿岸。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月5日清晨5時50分，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼4月16日 日暈高掛吸改市民拍攝▼



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小暑至下周六均達33度 周日局部地區雷暴

明日（6日）為二十四節氣小暑，天文台九天天氣預報顯示，明日起至下周六（13日）均日間酷熱，最高氣溫均達33度。明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨。下周日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。

下周一（8日）至下周六（13日）均部份時間有陽光，期間有幾陣或一兩陣驟雨。