天氣回顧｜六月炎熱多雲　上半年異常溫暖、總雨量較正常少兩成

天文台回顧今年6月的天氣，是炎熱多雲。上半月普遍較多雲及有驟雨，下半月普遍晴朗並出現高溫，連續九日出現酷熱天氣，是6月其中一個最長紀錄。



6月較正常熱，平均氣溫28.8度，較正常值高出0.5度。夏至當天（21日），天文台錄得33.9度成為最熱夏至。由於今年上半年有五個月較正常暖，上半年本港異常溫暖，同期累積雨量863.4毫米，較正常米少約百分之20。



6月21日夏至，天文台總部中午時分錄得攝氏33.9度，為近44年最熱夏至，外出市面避烈日拿小型風扇消暑。（廖雁雄攝)

6月21日夏至，天文台總部中午時分錄得攝氏33.9度，為近44年最熱夏至，外出市面避烈日，吃雪糕消暑。（廖雁雄攝)

連續九天發出酷熱警告

天文台今日（3日）表示，6月的天氣特徵是上半月普遍較多雲及有驟雨，隨着西北太平洋的副熱帶高壓脊向西伸展、並覆蓋中國東南部，下半月本港普遍晴朗並出現高溫天氣。這個6月較正常熱，平均氣溫28.8度，較正常值的28.3度高出0.5度。在6月20至28日，連續九日出現酷熱天氣，是6月份其中一個最長紀錄。

▼6月21日 天文台錄得33.9度成為最熱夏至▼



上半年有五個月較正常暖

6月21日錄得最高氣溫34.0度及平均氣溫30.8度，均是有紀錄以來夏至的其中一個最高。6月27上升至全月最高的34.4度；反之，6月4日則錄得全月最低的22.9度。

整體6月較正常多雲，該月平均雲量為86%，較正常值高出百分之9。總日照時間為116.3小時，較正常值低約百分之19。

今年上半年有五個月較正常暖，上半年本港異常溫暖，平均最低氣溫21.4度、平均氣溫23.3度及平均最高氣溫25.8度，分別是有紀錄以來同期的最高、其中一個最高及第二高。

▼6月21日 天文台錄得33.9度成為最熱夏至▼



上半年總雨量863.4毫米 月初曾發3號波

縱使6月上半月普遍較多雲及有驟雨，全月總雨量為281.3毫米，較正常值的491.5毫米少約百分之43。上半年累積的雨量為863.4毫米，較同期正常值的1,082.5毫米，少約百分之20。

天文台於5月31日至6月1日，曾發出3號風球（馬力斯），6月內有一次紅雨警告，及8次黃雨警告。熱帶風暴馬力斯於6月1日清晨在廣東陽江登陸後，橫過廣東內陸，其外圍雨帶於為本港帶來狂風大驟雨，普遍錄得超過30毫米，荃灣及沙田雨量更超過80毫米。

月內一次紅雨 曾一日內三發黃雨

隨着低壓槽移近珠江口，6月8至9日雨勢較大及有幾陣雷暴，本港多處錄得超過50毫米雨量，葵青、荃灣及西貢區的雨量更超過100毫米。6月11日早上荃灣及葵青區有大驟雨，錄得超過70毫米雨量。

6月14至16日這三天，多處錄得超過80毫米雨量，北區、大埔及荃灣區的雨量更超過200毫米，當中在14日發出紅雨警告，15日曾三度發出黃雨警告。

有市民稱今天16時50分在華富邨望向貝沙灣方發現疑似水龍捲。（Calar Cheung Facebook）

6月底港島出現水龍捲

6月28日下午，港島以西海域曾出現水龍捲，6月最後兩天夾雜短暫陽光、驟雨及狂風雷暴，其中荃灣及西貢區部分地方的雨勢特別大，錄得超過60毫米雨量。

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