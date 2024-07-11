酷熱天氣｜今日最高34度　早上局部地區有雷暴　未來數日持續酷熱

一股偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預測，今日（7月11日）大致多雲，有幾陣驟雨。早上局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩偏南風。天文台展望，未來兩三日持續酷熱，部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



酷熱天氣警告已於1日上午8時30分發出。天文台昨日（10日）下午5時20分再發特別天氣提示，稱高溫天氣持續，籲市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。



圖為截至7月11日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



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低壓槽帶來不穩定天氣 或有低壓區形成

天文台指出，受一股偏南氣流影響，今明兩日廣東沿岸持續酷熱，亦有幾陣驟雨。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，週末至下週初中國東南部仍然酷熱。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，而廣闊低壓槽上可能有低壓區形成。隨著副熱帶高壓脊稍為減弱，下週初至中期廣東沿岸驟雨較多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為截至7月11日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月7日 氣溫又再創入夏新高▼



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周五早上有雷暴 周六及周日高達34度

明日（12日）至下周三（17日）均日間酷熱，最高氣溫在33度或以上。其中周六（13日）及下周日（14日）將高達34度。

明日至下周日均部份時間有陽光，有幾陣或一兩陣驟雨，周五（12日）早上局部地區有雷暴。下周一（15日）至下周三大致多雲，日間部份或短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。

下周四（18日）及下周五（19日）最高氣溫回落至32度，大致多雲，有幾陣驟雨。