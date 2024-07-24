格美增強成超強颱風　天文台料闖港800公里　天氣博主：不可小覷

【最新颱風消息／香港天氣消息／天文台／颱風路徑預測／格美／派比安／瑪莉亞／山神】「派比安」遠離後再打風？天文台表示，強颱風格美已增強為超強颱風，其外圍下沉氣流會在明日繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨，預料格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，星期五及周末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，而一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。



天文台指，按照現時預測，超強颱風格美會在今晚（7月24日）進入本港800公里範圍內，明日（7月25日）登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，明日稍後及星期五初時本港離岸及高地間中吹強風。天文台會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響，以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。



而根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，格美結構相當巨型，周三（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。



有經常分享天氣消息的內地天氣博主發文提醒，格美巔峰預計達17級超強颱風級別，故不排除有爆發的可能性，不能掉以輕心，不可小覷。



不過，格美的風力和移動路徑仍存在很大變數，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台指，格美登陸後路徑仍有變數，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出1號戒備信號或強烈季候風信號。（天文台）

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下午3時，格美集結在台北之東南約120公里，預料向西北移動，時速約15公里，移向台灣北部。

天文台表示，強颱風格美已增強為超強颱風，其外圍下沉氣流會在明日繼續為華南地區帶來酷熱的天氣，高溫亦可能觸發雷雨，預料格美會在今晚及明日橫過台灣北部並移向福建，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，星期五及周末廣東沿岸驟雨增多及有幾陣狂風雷暴，而一道廣闊低壓槽會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨。

天文台又說，按照現時預測，超強颱風格美會在今晚（7月24日）進入本港800公里範圍內，明日（7月25日）登陸福建前與香港保持超過約600公里的距離，同時南海北部的西南氣流會轉趨活躍，明日稍後及星期五初時本港離岸及高地間中吹強風。天文台會視乎本港與格美的距離、會否受其環流影響，以及本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號或一號戒備信號。

天文台表示，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出1號戒備信號或強烈季候風信號。(天文台)

根據美國全球預報系統GFS預測，格美結構相當巨型，周四（7月25日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。（GFS／Windy.com）

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根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，格美結構相當巨型，周三（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，格美結構相當巨型，周三（7月24日）會穿過台灣在福建沿岸登陸，隨後繼續北上。（ECMWF／Windy.com）

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內地氣象博主：格美有爆發力，不可小覷



有經常分享天氣消息的內地天氣博主「環球科學貓」發文分析格美的狀況，直言這個颱風實力不可小覷。文章指出，從從雲圖所在區間來說，格美不排除有爆發可能性，而中國氣候中心原先把格美的從17級超強颱風的下調巔峰到15級，其後再次調回到巔峰17級強度，「也說明了看到該颱風的爆發力度還是存在的」，故不宜對格美掉以輕心，這個颱風威力不可小覷。

博主發文提醒，格美的威力不可小覷。（網上圖片）

要注意的是，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。