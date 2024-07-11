天氣預報｜乍晴乍雨乍現三彩虹　天文台料廣闊低壓區帶來不穩天氣

近日熱焫焫，酷熱天氣警告仍然生效，而根據美國全球預報系統GFS及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，周末至下周或有熱帶氣旋進入南海。香港天文台今日（11日）最新預測稱，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶，香港下周多天有幾陣驟雨。

同時，天文台今早發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，請市民補充足夠水分，測，周末（13日）及下周日（14日），市區最高氣溫達34度，天氣酷熱，下周三（17日）中學文憑試DSE放榜日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及酷熱。



有市民拍到香港出現三彩虹。（藍雨洋＠香港風景攝影會）

天文台今早6時45分發出特別天氣提示，指高溫天氣持續，請市民補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。

衞生防護中心亦在今日提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應帶備並補充大量水分，以防脫水。此外，進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。

▼7月10日 多區可見雙彩虹▼



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天文台表示，一股偏南氣流正為廣東沿岸帶來酷熱及有驟雨的天氣。本港下午部分時間有陽光及酷熱。有幾陣驟雨，今晚大致多雲，吹和緩偏南風，至於未來兩三日，天文台指受一股偏南氣流影響，明日廣東沿岸仍然酷熱，部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。

此外，隨著副熱帶高壓脊向西伸展，週末至下週初中國東南部持續酷熱。據分區天氣預測，周末（13日）及下周日（14日），市區最高氣溫達34度，天氣酷熱，當中在周六下午兩時，上水氣溫更會升至36度，此外打鼓嶺及赤鱲角氣溫則會達35度，其餘市區地方則錄得34度高溫。

據分區天氣預測，周末（13日）下午兩時部分地區氣溫高達36度。（天文台）

天文台亦預料，下周三（17日）中學文憑試DSE放榜日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱。同時，一個廣闊低壓區會為南海中部帶來不穩定天氣，並逐漸移向越南中部至北部灣一帶。預料受廣闊低壓槽影響，下週中至後期南海北部及廣東沿岸驟雨增多。

天文台指出，下周四（18日）起大致多雲，間中有驟雨，而氣溫亦會稍為因下雨而降溫，由本周未最高氣溫達34度下降至下周後期最高氣溫達32度。

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