未來一兩日仍有大驟雨　高空反氣旋逐漸增強　8.5起兩天酷熱

天文台今日（28日）表示，受廣闊低壓槽影響，華南沿岸未來一兩日有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期稍為減弱，沿岸地區仍有幾陣驟雨。



隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初，中國東南部天色好轉，日間酷熱。下周一及二（8月5及6日），預測最高氣溫為34度，日間酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。



5月21日，天文台曾發出紅雨警告。（資料圖片/羅國輝攝）

7月8日，灣仔海濱有支持本地運動員的裝置展覽。（資料圖片）

天文台上午5時50分至10時40分，發出黃色暴雨警告信號，今早多處地區錄得約70毫米雨量，將軍澳的雨量更達100毫米。本港今晚多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁南至東南風，初時高地間中吹強風。

現時一道廣闊低壓槽，正為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。受廣闊低壓槽影響，華南沿岸未來一兩日，有大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在本周中期稍為減弱，沿岸地區仍有幾陣驟雨。

菲律賓以東海域的低壓區，會在未來一兩日大致移向呂宋以東至台灣一帶。圖為外國網站對明天（29日）的預測圖。（Windy.com）

天文台表示，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的低壓區，會在未來一兩日大致移向呂宋以東至台灣一帶。

隨著高空反氣旋逐漸增強，本周後期至下周初，中國東南部天色好轉，日間酷熱。

未來九天天氣預測。（天文台圖片）

展望明日（29日），雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，本周二（29日）仍有驟雨，隨後一兩日驟雨逐漸減少。

天文台修訂下周初的天氣預測，下周一及二（8月5及6日），預測最高氣溫為34度，日間酷熱，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

▼5月21日 天文台發出暴雨警告▼

