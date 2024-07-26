菲律賓以東再有低壓區發展　天文台：大致移向呂宋海峽至台灣一帶

已減弱為強烈熱帶風暴的熱帶氣旋格美未有對港構成威脅，不過天文台今日（26日）指出，現時為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣的一個低壓區會在未來數日逐漸發展，大致移向呂宋海峽至台灣一帶。有氣象機構的電腦預測顯示，該低壓系統有可能進入香港所在的南中國海北部，在下周後期於本港以東的廣東東部至福建一帶登陸。



天文台指一道廣闊低壓槽會在隨後一兩日為南海北部及華南沿岸帶來大驟雨，預測下周日及周日（28日及29日）多雲有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大，預料該低壓槽於下週中期在南海北部徘徊，廣東沿岸仍有驟雨。



編號95W的低壓系統目前集結在菲律賓以東海域，結構鬆散，目前屬低壓區，天文台料會逐漸發展。（ Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴格美在福建莆田登陸後移入內陸並減弱，中午12時集結在福州之西北約160公里，預料向西北移動，時速約18公里，橫過福建內陸並逐漸減弱。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台未來九天天氣預報(天文台網頁截圖)

未來九天天氣方面，明日（27日）大致多雲、間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。吹南至西南風4至5級，初時離岸及高地間中6級。氣温介乎攝憄7至31 度。周日至下周一，都有驟雨及幾陣雷暴，雨勢有時頗大。氣温介乎27至30度。驟雨天氣下星期一直持續。至下周六（3日）最高氣溫回升33度，日間酷熱，有一兩陣驟雨。