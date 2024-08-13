天氣｜今日初時部份地區雨勢較大及有雷暴　下午炎熱最高32度

受高空擾動及西南氣流影響，廣東沿岸有驟雨及雷暴。天文台指出，今日（13日）早上本港多處地區錄得約5毫米雨量。天文台曾於凌晨4時45分發出特別天氣提示，稱位於珠江口附近的雷雨區正逐漸靠近，並可能在未來一兩小時影響本港。



天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時部份地區雨勢較大及有幾陣雷暴。下午短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度。吹輕微至和緩西南風。



圖為截至8月13日清晨5時45分，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

圖為截至8月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

在上午5時，熱帶低氣壓安比集結在硫黃島以西約380公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過日本以南海域。天文台展望，明日（14日）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。本周後期驟雨增多及有雷暴。

▼8月5日 天氣酷熱遊客買雪糕吃消暑▼



+ 6

日本以南低壓區將發展為熱帶氣旋

天文台表示，受西南氣流影響，今明兩日廣東沿岸有幾陣驟雨及雷暴。一道廣闊低壓槽會在本週後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下週初於華南沿岸及南海北部徘徊，該區天氣仍然不穩定。此外，熱帶氣旋安比會在未來一兩日橫過日本以南海域，隨後靠近日本本州一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月13日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月24日 受超強颱風格美影響傍晚出現「火燒天」▼



+ 20

周四起3天狂風雷暴 周五雨勢有時較大

根據天文台九天天氣預報，明日（14日）至下周三（21日）持續有驟雨及雷暴，明日下午短暫時間有陽光及炎熱，最高32度。周四（15日）起連日大致多雲，至周六（17日）均有幾陣狂風雷暴，其中周五雨勢有時較大。

周五（16日）及周六最高氣溫回落至30度，下周日（18日）回升至31度，之後數日均介乎26至30度。