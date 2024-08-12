風暴瑪莉亞登陸日本岩手縣　東北地區錄得破紀錄雨量

強烈熱帶風暴瑪莉亞8月12日早上8時半左右在日本岩手縣大船渡市附近登陸，東北多個地區錄得破紀錄雨量，氣象廳警告當地可能出現山泥傾瀉、河水氾濫等情況。



TBS報道，氣象廳表示，自1951年開始有統計以來，今次是第三次有颱風在東北地區太平洋方向登陸，另外兩次分別是在2016年8月於岩手縣大船渡市附近，以及2021年7月於宮城縣石卷市附近。

日本放送協會（NHK）提到，根據國土交通省的數據顯示，岩手縣有5條河流超過「氾濫危險水位」水平，其中在久慈市的滝水壩因為水位上升，當局決定向下游的長內川緊急排洪。

當局估計風暴瑪莉亞會繼續在東北地區向西移動，並在經過日本海後，於14日凌晨3時左右減弱為熱帶低氣壓。

受到惡劣天氣影響，日本航空（JAL）11日宣布，取消12日78個航班，影響人數高達7000人。全日空航空也已取消8個航班。

JR東日本表示，東北地區部分路線會在12及13日出現延誤或停駛等情況，因此呼籲乘客出門先了解最新的天氣及列車服務情況。