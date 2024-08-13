遊日注意｜熱帶風暴安比漸增強　天文台料未來兩三日靠近本州東部

一股西南氣流正為廣東沿岸帶來炎熱及有驟雨的天氣。正午時分，本港多處地區氣溫上升至32度左右。天文台表示，正午十二時，熱帶風暴安比集結在硫黃島以西約300公里，預料向東北移動，時速約12公里，橫過日本以南海域並逐漸增強。安比會在未來兩三日逐漸增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。



天文台預測本港下午短暫時間有陽光及炎熱，有幾陣驟雨，初時局部地區有雷暴。明日部分時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨。隨後兩三日驟雨增多及有雷暴。



圖為截至8月13日中午12時15，天文台顯示各區雨量。（天文台網頁圖片）

天文台表示，受西南氣流影響，明日(14日)廣東沿岸天氣炎熱，亦有幾陣驟雨。一道廣闊低壓槽會在本周後期為華南沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴。預料該低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，該區天氣仍然不穩定。此外，熱帶氣旋安比會在未來兩三日逐漸增強，橫過日本以南海域並靠近日本本州東部一帶。

天文台截至中午12時40分錄得各區氣温(天文台網頁截圖)

▼天文台九天天氣預報▼



天文台今日11時30預測未來九天天氣。(天文台網頁截圖)

周四起3天狂風雷暴 周五雨勢有時較大

根據天文台九天天氣預報、明日(14日)氣温介乎28至32度。部分時間有陽光，有幾陣驟雨。隨後3天、即星期四(15日)至周六(17日)，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴。市民外出都要帶備雨具。氣温則稍為緩和、最低氣温約26、27度、最高氣温則稍降至29至31度。下周日(18)至下周三(21日)天氣仍然不穩定、有幾陣驟雨及雷暴。

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