特別天氣提示｜天文台指持續有雷雨區發展　未來一兩小時移近本港

天文台中午12時發出特別天氣提示，香港以南海域及珠江口以西持續有雷雨區發展，預料會在未來一兩小時移近本港。市民請留意天氣變化。



一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（16日）多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。氣溫介乎26至29度。吹和緩西南風，風勢間中清勁。天文台展望，周末至下周初持續有驟雨及幾陣雷暴。



圖為截至8月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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廣闊低壓槽影響 未來數日天氣不穩

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在未來數日為華南沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，該區天氣不穩定。隨著副熱帶高壓脊向西伸展，下周後期廣東沿岸天色好轉。預料一個低壓區會在周末期間為台灣以東海域帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋安比會在明日靠近日本本州東部一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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至下周二均有狂風雷暴 下周五酷熱

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）至下周三（22日）均大致多雲，持續有驟雨及雷暴。連日最高氣溫介乎30度至31度。

其中明日至下周二（20日）料有狂風雷暴。下周三（21日）仍間中有驟雨及雷暴。下周四（22日）及下周五（23日）天氣好轉，部份時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。下周四料最高回升至31度，下周五日間酷熱高達33度。