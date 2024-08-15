風暴安比迫近日本關東 數百內陸國際航班取消 包括往來香港航班
撰文：官祿倡 成依華
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強烈熱帶風暴安比吹襲日本，預計8月16日傍晚到晚間迫近關東地區，此令當地交通大受影響，除了新幹線多條路線停駛，日本航空、全日空等多間航空公司預告取消或延後16日的國內線、國際線航班，根據航空公司公布資訊，部份往來香港航班也受影響，航空公司呼籲旅客出發前留意。
安比繼續向北移動，預計8月16日至17日接近日本關東和東北地區，據日本放送協會（NHK）報道，伊豆諸島或將刮起強風，威力足以摧毀房屋，東日本及東北地區預計也將出現風暴，民眾須對狂風、大浪及地質災害等保持高度警惕。
日本航空（JAL）繼14日宣布取消16日的191個國內線航班後，15日再宣布取消16日的26個國際航班。據日媒報道，此包括凌晨0時15分由東京羽田機場飛往上海（虹橋）的JL81航班，以及早上8時20分從成田機場出發前往洛杉磯的JL62等，預計4,462名旅客受影響。
日航呼籲旅客出發前先查看有關航班的最新資訊。
全日空（ANA）15日宣布，取消8月16日281個國內線航班及12個往返東京羽田機場或成田機場的國際線航班。遭取消的航班包括16日下午6時55分由成田機場飛往香港的NH811航班。
香港多間航空公司也宣布取消16日多個往來日本的航班，香港快運表示，16日取消2個來往香港至東京成田機場航班，國泰16日有至少10班機取消。香港航空16日也有4班往返香港與東京的航班受影響。
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