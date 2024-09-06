颱風摩羯｜強雨帶續影響本港　今有狂風大驟雨　明日天氣仍不穩

熱帶氣旋摩羯增強為超強颱風，天文台昨日（5日)傍晚6時20分改掛8號風球，會至少維持至今日（6日）正午12時。 天文台清晨5時45分指出，摩羯正在香港西南面掠過，今早將與本港距離維持約400公里，與摩羯相關的強雨帶會繼續影響本港，並帶來狂風大驟雨。市民請保持警惕。



天文台預測，本港地區今日（6日）吹強風至烈風程度東至東北風，離岸及高地間中達暴風程度，漸轉吹東南風。多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。海有非常大浪及有湧浪。最高氣溫約29度。稍後風勢減弱。天文台展望，明日（7日）風勢逐漸緩和，但天氣仍然不穩定，初時雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。隨後一兩日驟雨逐漸減少。



圖為截至9月6日凌晨0時00分，颱風摩羯距離香港之西南偏南約380公里。（天文台網頁圖片）

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圖為截至9月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

摩羯料移向雷州半島至海南島一帶

上午6時，超強颱風摩羯集結在香港之西南偏南約380公里，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。在此前一小時，昂坪、長洲泳灘及北角分別錄得的最高持續風速為每小時81、62及49公里，最高陣風分別超過每小時111、77及71公里。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月6日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

天文台表示，熱帶氣旋摩羯會在今日橫過南海北部，大致移向海南島至雷州半島一帶。受其影響，今日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。隨著摩羯遠離及減弱，下周初廣東沿岸驟雨逐漸減少。同時，預料一個廣闊低壓區會影響台灣以東海域。而一道廣闊低壓槽會在下周中期為南海中北部帶來驟雨。

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明日仍有狂風驟雨雷暴 下周五及六酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（7日）有狂風驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大，最高30度。下周日（8日）仍間中有驟雨及雷暴， 海有湧浪，最高氣溫回升至31度。

下周一（9日）及下周二（10日）有幾陣驟雨及局部地區有雷暴，短暫或部份時間有陽光，料最高32度。下周三（11日）至下周六（14日）均短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨。其中下周五（13日）及下周六日間酷達33度。