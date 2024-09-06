颱風摩羯│8號風球召的士太古去土瓜灣　要求85折　的哥嘲︰慢慢等

超強颱風摩羯吹襲香港，八號東北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效，天文台更一度發出黃色暴雨警告信號，不少公共交通工具暫停服務，但仍有許多市民需要乘車回家，的士頓成首選。有的士司機冒着8號風球風雨開工，大量乘客「識做」給予小費，惟有的士司機在網上表示，有乘客召車要求由太古康怡花園前往土瓜灣偉恆昌新邨，寫明85折，的哥嘲諷「你慢慢等吓」。



許多行家笑言「地鐵好似未停，行落去搭啦」、「如果平日，有冇人接？」，更有行家指「10點後開始嚟料」，意指在8號風球下，大量乘客召車時寫明給予50元至100元小費。



乘客電召的士，由太古康怡花園到土瓜灣偉恆昌新邨，寫明「單程」、「85折」，即在8號風球下仍要求司機給予拆扣，相當「唔識做」。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

颱風襲港令到公共交通工具陸續停駛，的士成為市民回家的「救命草」，由於許多汽車保險不包括8號風球的事故，故司機開工亦有一定風險，所以乘客通常「識做」額外給予小費。有的士司機在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上載乘客電召服務截圖，有乘客電召的士，由太古康怡花園到土瓜灣偉恆昌新邨，寫明「單程」、「85折」，即在8號風球下仍要求司機給予拆扣，相當「唔識做」。

有行家指「10點後開始嚟料」，見到召車程式的版面，大量乘客訂單寫明給予50元至100元小費。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

而下1張電召單則見到乘客想從西灣河樂群大廈前往土瓜灣浙江街，主動標明有50元小費，樓主嘲諷要求85折的乘客「慢慢等吓」。

許多的士司機行家在帖文笑言「地鐵好似未停，行落去搭啦」、「如果平日，有冇人接？」，更有行家指「10點後開始嚟料」，見到召車程式的版面，大量乘客訂單寫明給予50元至100元小費。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）

▼9月5日超強颱風摩羯襲港 ▼



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超強颱風摩羯在9月5日晚上8時集結在香港以南約330公里，今明兩日橫過南海北部，大致移向雷州半島至海南島一帶。（天文台圖片）

九天天氣預告。（天文台圖片）