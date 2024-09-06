颱風摩羯｜澳門今日下午2時改發3號風球　外圍環流帶來大驟雨雷暴

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／3號風球／8號風球／熱帶氣旋】澳門氣象局今早(6日)早上11時更新，預料「摩羯」與澳門保持約350公里距離，並逐漸遠離，將於下午2 時改發3號風球。



澳門氣象局表示，位於南海北部的超強颱風「摩羯」預料向西北偏西方向移動，大致趨向雷州半島至海南島。

預料「摩羯」與澳門保持約350公里距離，並逐漸遠離，澳門受烈風影響的機會將逐步減少，澳門氣象局將於下午2時改發三號風球。然而，受「摩羯」相關的外圍環流及雨帶影響，預料日間大部分時間仍吹6-7級強風，並有驟雨及雷暴。

另一方面，藍色風暴潮警告仍然生效，澳門內港低窪地區於今日早上至下午1時有0.5米或以下的水浸，請巿民留意最新天氣資訊，仍需提防強風及水浸造成的影響。

澳門氣象局今早(6日)早上11時更新，將於下午2 時改發3號風球。(澳門氣象局截圖)

澳門氣象局昨日(5日)11時發出藍色風暴潮警告，預料內港低窪地區於周五早上7時至下午3時約有0.5米水浸。由於「摩羯」或採取更為偏北路徑並會進一步增強，水浸情況可能會更為明顯，因此發出黃色風暴潮警告的可能性提升至「中等」。呼籲巿民留意最新天氣資訊，並盡早做好防風防水浸措施。

澳門氣象局(5日)中午預測超強颱風摩羯路徑圖。(澳門氣象局截圖)

澳門氣象局於9月4日下午5時指，摩羯可能進一步增強為超強颱風，按照現時預測路徑，「摩羯」於周五(6日)凌晨至清晨在澳門以南約300公里略過，預料澳門風力將顯著增強。



摩羯將於周五凌晨至清晨在澳門以南約300公里掠過。（澳門氣象局圖片）