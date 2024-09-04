颱風摩羯｜臨近香港升呢超強颱風　天文台料明晚至周五離岸8級風

摩羯行得慢、升得快！今日增強成颱風的摩羯在正午12時，集結在香港之東南約500公里，預料向西移動，時速約10公里，並逐漸增強。香港天文台高級科學主任楊國仲表示，按照最新預測路徑，本港今晚風力將逐漸增強，更預料摩羯有機會達強颱風甚至超強颱風程度。天文台最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風，本港料明晚至周五離岸吹8級風。

內地中央氣象台最新亦預計摩羯逐漸增強，周五（6日）下午到夜間在海南萬寧到廣東電白一帶沿海登陸，屆時會是強颱風級或超強颱風級別，而中央氣象台預報圖顯示，摩羯在周五清晨會達超強颱風級別，當時會在香港西南約400公里。



天文台最新的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，摩羯將於周五（6日）升呢成超強颱風。（天文台網頁）

九天天氣預報顯示，香港明日（5日）初時吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級。（天文台網頁）

內地中央氣象台預報圖顯示，摩羯在周五清晨會達超強颱風級別，當時會在香港西南約400公里。（中央氣象台網頁）

香港天文台中午更新的九天天氣預報顯示，香港明日（5日）初時吹東至東北風5至6級，稍後離岸及高地達8級，而大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。稍後雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。至周五，東至東南風5至6級，離岸及高地達8級。

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楊國仲今日表示，雖然現時本港風力未必太強，但按照最新預測路徑，今晚風力將逐漸增強，隨著摩羯逐漸靠近華南西部沿岸 ，預計珠江口一帶風力可能會在明日較後時間進一步增強，有機會達強颱風甚至超強颱風程度。

楊國仲指，天文台會視乎摩羯的動向、強度變化，以及烈風區與珠江口的距離等，評估是否需要在明日下午至晚上，改發更高的熱帶氣旋警告信號。 他又指，現時南海水溫較高，加上摩羯北面有一個高空反氣旋，預料摩羯增強後會繼續採取偏西方向移動，但移動路徑仍視乎附近引導氣流的變化。

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熱帶氣旋摩羯9月3日下午4時增強為強烈熱帶風暴，天文台其後在下午5時40分發出一號風球，至少維持到明日正午12時。天文台也會在明日稍後會考慮發出三號強風信號，並會視乎隨後摩羯的增強速度及其烈風區與珠江口的距離，評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

在摩羯逐漸靠近之際，本港東北面的一道雷雨帶也正逐漸靠近，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號，即香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

渠務署晚上發稿呼籲，如市民發現街道水浸，盡快致電24小時渠務熱線向該署報告（電話：23001110）。

隨著本港東北面的一道雷雨帶也正逐漸靠近，天文台在晚上10時25分發出黃色暴雨警告信號。（梁偉權攝）

新界東出現約3000次閃電

在發出黃色暴雨警告信號前約一小時，天文台也發出雷暴警告，在晚上9時45分至10時44分期間，全港錄得4,772次閃電，包括1,300次雲對地閃電、及3,472次雲間閃電，其中有711次雲對地閃電、以及有逾2000次雲間閃電在新界東出現。

單計晚上10時至10時59分期間，全港則錄得7,088次閃電，包括1,895次雲對地閃電、5,193次雲間閃電。其中新界東出現雲間閃電次數最多，達2,491次，新界西、港島及九龍均有逾千次的雲間閃電。至於雲對地閃電，新界東也有738次，新界西則有672次。