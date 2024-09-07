颱風摩羯｜外圍雨帶帶來驟雨雷暴　天文台預測明日短暫時間有陽光

超強颱風摩羯已於越南北部登陸，其外圍雨帶正為廣東沿岸帶來驟雨。在下午四時，摩羯集結在河內之東南偏東約120公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移入越南北部內陸並逐漸減弱。



天文台預測明日日間短暫時間有陽光。氣溫介乎28至32度。吹和緩偏東風，初時離岸及高地風勢清勁。海有湧浪。展望隨後兩三日短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



天文台預測今日(7日)大致多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴。(HK01記者攝)

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圖為截至9月7日早上10時15分，天文台顯示各區過去一小時雨量。（天文台網頁圖片）

天文台表示，隨著熱帶氣旋摩羯移入越南北部內陸及逐漸減弱，未來一兩日廣東沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉。同時，一個廣闊低壓區將會影響台灣以東海域。預料下周初至中期廣東沿岸風勢微弱，而一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月7日早上11:30更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日仍有驟雨及幾陣雷暴 下周二及下周五、六酷熱達33度

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。海有湧浪。最高31度。

下周一（9日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間短暫時間有陽光。最高氣溫回升至32度。下周二（10日）部分時間有陽光。稍後有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。日間酷熱。最高33度。

下周三及四（11及12 日）均短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。最高氣温稍回落至32度。

下周五及六（13日及14日）部分時間有陽光，有幾陣驟雨。日間酷熱達33度。

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