天氣｜今早局部地區有雷暴　日間炎熱市區達32度　新界再高一兩度

一股微弱東北季候風正影響廣東。天文台預測，本港地區今日（10日）大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴。日間部份時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，吹和緩東至東北風。天文台已於今晨6時45分發出特別天氣提示，稱天氣炎熱可能影響健康，市民應保持警惕，多補充水分。



天文台展望，未來一兩日天氣酷熱，局部地區有驟雨。本周後期短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月10日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日天氣良好 高溫或觸發驟雨

天文台表示，一股微弱東北季候風會在未來一兩日為華南帶來大致良好的天氣，高溫亦會觸發驟雨。而一道廣闊低壓槽會在本周後期至下周初為南海中北部帶來不穩定天氣。預料一股東北季候風會在下周初影響華南。此外，一個廣闊低壓區會在未來一兩日影響東海一帶。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月10日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼9月1日 暑假最後一日天晴酷熱▼



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明日及周四酷熱達33度 連日有驟雨

根據天文台九天天氣預報，明日（11日）及周四（12日）均局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。周五（13日）至下周一（15日）短暫或部份時間有陽光，有幾陣驟雨，最高32度。下周二（17日）及下周三（18日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，介乎27至32度。