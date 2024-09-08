8月有紀錄以來次熱　天文台預測秋季氣溫及雨量正常至偏高

市民剛過了一個異常炎熱、有紀錄以來平均氣溫次高的8月，跟入9月，秋季開始。天文台日前發表今個秋季（9至11月）季度預測，指世界各地大部份氣候模式預測今秋華南的氣溫正常至偏高，同時秋季期間輸送到華南沿岸的水汽較多，預料今年9月華南沿岸大部份時間受廣闊低壓槽影響，因此預料香港今年秋季雨量正常至偏多的機會稍高。



預料秋季天氣：

1.氣溫正常至偏高

2.雨量正常至偏多

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8月平均氣溫29.6度歷來8月次高

天文台指出，由於南海北部的海面溫度較正常溫暖及華南沿岸的低層西南氣流較正常強，香港在8月異常炎熱，平均氣溫29.6度，較正常值高0.9度，是有記錄以來8月份的第二高；同月平均最低氣溫27.7度及平均最高氣溫32.3度，也比平均氣溫高1.0度及1.0度。

8月共錄得18個熱夜，是有記錄以來8月份最多。除了8月12日、14日至23日、以及31日外，其他日子全日或部份時間酷熱天氣警告生效。

連同氣溫遠較正常高的6月及7月，本年6月至8月的夏季遠較正常炎熱，平均最低氣溫27.5度，有記錄以來同期的第三高。

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赤道太平洋料年底接近拉尼娜狀態

至於9月至11日秋季預測，天文台指在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的整體水溫接近正常。天文台表示，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料今年餘下時間，赤道太平洋中部及東部會降溫，該區水溫會處於正常至偏低範圍，並有可能在年底接近拉尼娜狀態。

天文台表示，在氣候變暖的背景下，香港秋季氣溫有顯著長期上升趨勢，氣溫出現正常至偏高情況的機會一般較高；世界各地大部份氣候模式，預測秋季華南的氣溫正常至偏高。因此，天文台預料香港今秋氣溫正常至偏高，即介乎25.0至25.5度，或高於25.5度。

雨量方面，天文台表示，世界各地大部份氣候模式，預測今年秋季輸送到華南沿岸的水汽較多，預料9月華南沿岸大部份時間受廣闊低壓槽影響。因此，天文台預料香港今秋雨量正常至偏多的機會稍高，即介乎365至597毫米，或多於597毫米。

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