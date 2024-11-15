颱風萬宜｜天文台料最快下周一掛風球　天文大潮致低窪地輕微水浸

颱風萬宜已升級為強颱風，正遂漸逼近本港，天文台表示，萬宜會於星期日晚至星期一（18日）初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，下星期一及星期二該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。



此外，下週初正值天文大潮，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，預計星期一及星期二海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米。天文台預預料下週本港氣溫逐步下降，中期會有幾陣雨，最低氣溫降至19度或以下。



熱帶氣旋桃芝已遠去，殘餘相關的雲帶正覆蓋珠江口一帶。(資料圖片)

萬宜升級為強颱風 最快周日闖港800公里範圍

一股達強風程度的東北季候風會在周日（17日）稍後抵達華南沿岸，天文台指，會視乎本地風力變化考慮發出強烈季候風信號。

同時，颱風萬宜已增強為強颱風，預料會於星期日晚至星期一初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸，在東北季候風及萬宜的共同影響下，下星期一及星期二該區風勢逐漸增強，天文台屆時會發出熱帶氣旋警告信號。

颱風萬宜已升級為強颱風，正遂漸逼近本港。(天文台網頁截圖)

此外，下週初正值天文大潮，天文台指，水位在晚間漲潮時會升得特別高，個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，周一及周二海水高度普遍會比天文大潮再升高約0.3米，呼籲市民請採取適當預防措施。

天文台又預計，下週本港氣溫逐步下降，中期會有幾陣雨，最低氣溫降至19度或以下。