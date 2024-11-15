萬宜．天文大潮夾擊　天文台料周一午夜吐露港水位高　低窪或水浸

熱帶氣旋桃芝遠離本港，但一風剛平一波又起。目前已是強颱風級別的萬宜將升級成超強颱風，逼近菲律賓。香港天文台今日（15日）發布的路徑圖預料，萬宜下周一（18日）將闖南海，下周二（19日）最接近本港，估計相距約400公里。

天文台在最新網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《天文大潮 × 東北季候風 × 萬宜》文章，從衛星雲圖可清楚見到萬宜風眼完整，並指下周初適逢天文大潮，晚間漲潮時本港水位本已較平常漲潮高出約0.5米，加上由東北季候風和萬宜共同影響所帶來的大風，預計下周一及周二水位普遍會比正常天文大潮再高出約0.3米，晚間水位普遍將達海圖基準面以上3米左右或稍高，預料最高水位將出現在周一晚接近午夜時分，個別沿海低窪地區可能出現輕微水浸。



現時位於西北太平洋的萬宜在今日已增強為強颱風，從衛星雲圖可清楚見到其風眼。（天文台圖片）

衛星雲圖可清楚見到萬宜風眼

天文台天氣主任在今日在網頁「天氣隨筆」發表題為《天文大潮 × 東北季候風 × 萬宜》文章，指現時位於西北太平洋的萬宜在今日已增強為強颱風，從衛星雲圖可清楚見到其風眼。

文章指，預料萬宜會在未來一兩日移向呂宋，隨後進入南海中北部，於周日晚至下周一初時進入本港800公里範圍，並逐漸靠近華南沿岸。此外，一股達強風程度的東北季候風會在周日稍後抵達華南沿岸，該區的氣溫開始逐步下降。而在東北季候風及萬宜的共同影響下，下周一及下周二華南沿岸及南海北部的風勢會逐漸增強。同時，當來自萬宜較暖濕的氣流遇上較涼的東北季候風時，該區亦會出現多雲有雨的天氣。

電腦模式預測顯示在東北季候風及萬宜的共同影響下，華南沿岸及南海北部風勢頗大。（天文台圖片）

下周一及下周二水位普遍比正常天文大潮再高出約0.3米

文章指，下周初適逢天文大潮，晚間漲潮時本港的水位本已較平常漲潮高出約0.5米。再加上由東北季候風和萬宜的共同影響所帶來的大風，預計下周一及下周二的水位普遍會比正常天文大潮再高出約0.3米，晚間水位普遍將達海圖基準面以上3米左右或稍高。預料最高水位將會出現在下周一晚接近午夜時分。個別沿海低窪地區可能出現輕微水浸。

大埔滘潮汐站的水位高度預測，顯示吐露港一帶的水位變化情況。（天文台圖片）

在季候風影響下，預料下週本港氣溫逐步下降，最低氣溫會降至19度或以下。