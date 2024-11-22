天氣｜今日多雲最低19度　晚上有一兩陣微雨 　未來兩三日頗大風

天文台今日（22日）清晨指出，一道雲帶正覆蓋華南沿岸。此外，華東氣壓正在上升，預料影響廣東沿岸的東北季候風會在今日稍後被一股偏東氣流取代。天文台預測，本港地區今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，全日最低氣溫約19度、最高約23度，晚上有一兩陣微雨。吹和緩東北風，稍後轉吹清勁東風。天文台展望，未來兩三日風勢頗大，短暫時間有陽光。下周中期天氣顯著轉涼。



圖為截至11月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周中期日夜溫差較大 漸轉天晴乾燥

天文台指出，隨著覆蓋華南沿岸的雲帶轉薄，未來一兩日該區天色漸轉明朗，日間氣溫稍為回升。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸。一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。

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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月22日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三顯著降溫 下周四低見14度

明日（23日）吹東風4至5級，離岸間中6級，部份時間有陽光。早晚有一兩陣微雨，氣溫介乎19至23度。 下周日（24日）大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，最低氣溫回升至20度。

下周一（25日）初時有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，氣溫進一步回升至21至24度。但下周二（26日）氣溫逐步下降，當日介乎19至23度，稍後有一兩陣雨。

下周三（27日）顯著較涼，初時大致多雲及有一兩陣雨，下午部份時間有陽光及乾燥，氣溫介乎15至19度，最低氣溫比前一天最高相差8度。下周四（28日）早上相當清涼，日間非常乾燥，最低跌至14度。下周五（29日）及下周六（30日）仍天晴及乾燥、早晚清涼，最低氣溫分別在15及16度，最高21度。