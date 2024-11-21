日本暴雪｜港客青森駕車出行遇大雪被困　行700米到旅館求助

天氣反常，除了香港11月中始轉涼，日本近日天氣亦反覆，受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在本月18日晚上，開始出現暴風雪，有香港旅客冒雪駕車出行，座駕陷入厚厚的積雪中無法郁動，形容暴雪「很恐怖、很恐怖」，要徒步700米到附近溫泉旅館找員工救援，最終獲「天使」協助才脫困。



至今早（21日），日本全國的寒冷天氣有所緩解，但關東地區仍持續出現冷雨，氣溫未回升；與此同時，又有部份地區晴朗，如福岡日間氣溫達攝氏18度、名古屋達19度。



青森市有香港旅客冒雪駕車出行，及後因汽車的前輪陷入積雪，要徒步700米到溫泉旅館找職員協助。（全日本新聞網 ANN news）

青森市周一晚上暴風雪 積雪69厘米破歷年11月紀錄

日本近日天氣亦反覆，據日媒報道，日本今年秋季天氣的氣溫波動較大，料這種趨勢會在冬季持續，會出現突然變冷或異常溫暖的天氣。

受強烈冷空氣影響，日本早前近一半地區天氣轉冷，青森市在本月18日（星期一）晚上開始出現暴風雪，積雪高達69厘米，打破歷年11月的紀錄。青森市在18日至19日也發布大雪警報、及雪崩警報。

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受困自駕遊港人女子以日語說：暴雪「很恐怖、很恐怖」

ANN news（全日本新聞網 ）在青森市採訪時，遇到香港旅客冒雪駕車出行，座駕陷入厚厚的積雪中無法郁動，要徒步700米到溫泉旅館找職員協助。

旅館一名年輕員工成功令自駕遊港人的私家車郁動，港人女子開心得呼叫「嘩，嘩，好勁呀、好勁呀」，她以日語說多謝。她受訪時以日語指暴雪「很恐怖、很恐怖」，形容幫他們脫困的旅館人員是「天使」，離開前再以日語感謝他們，又興奮得擁抱助他們脫困的旅館年輕員工。

另一自駕遊港人座駕車輪被石壆卡住 記者助推車都無法脫困

不過另一對自駕遊港人則運氣較差。他們的座駕陷入厚厚雪中，車輪被石壆卡住，即使新聞採訪記者及人員加入，共四人都無法助他們推動座駕。最後只好召喚專家救援，但就可能要三小時才抵達。

青森市在本月18日晚上開始出現暴風雪，積雪高達69厘米，打破歷年11月的紀錄。（朝日新聞ANN news）

至今早（21日），日本全國的寒冷天氣有所緩解，但關東地區仍持續出現冷雨，氣溫未回升；與此同時，又有部份地區晴朗，如福岡日間氣溫達攝氏18度、名古屋達19度。

日媒也提到，周末或再出現冬季氣壓，隨著強烈冷空氣將流入，日本北部及北陸多地會出現雨雪，關東地區山區也有可能出現降雪。