天文台｜下周轉吹強烈東北季候風　料顯著轉涼　周四最低14度

天文台表示一道雲帶正覆蓋華南沿岸。此外，預料影響廣東沿岸的東北季候風會在今晚被一股偏東氣流取代。預測本港大致多雲。日間短暫時間有陽光。吹和緩東北風。晚上轉吹清勁東風。展望:未來兩三日風勢頗大，短暫時間有陽光。下周中期天氣顯著轉涼。 今日（22日）是二十四節氣小雪，正午12 時天文台錄得氣溫22 度。



圖為截至11月22日早上11時20分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁截圖）

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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下周初有幾陣驟雨 氣温顯著下降 漸轉天晴乾燥

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸。而一股強烈東北季候風會在星期一稍後至星期二抵達華南沿岸，該區有幾陣驟雨，氣溫顯著下降，隨後兩三日早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。

▼11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至11月22日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

下周初期均有微雨或驟雨二顯著降溫 下周四低見14度

明日（23日）部分時間有陽光。早晚有一兩陣微雨。吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。氣温介乎19至23度。

下周日(24日)至下周三(27日) 均有一兩陣微雨或驟雨。下周日(24日)及下周一(25日)，氣温微升，介乎20至23 度。

下周二(26日)大致多雲，有幾陣驟雨。吹北至東北風4至5級，離岸及高地間中6級。氣溫顯著下降，較前一天最高相差6度。最低17度，最高20度。

下周三(27日)日間部分時間有陽光及乾燥。氣温較前一天再跌，介乎15度至19度。

下周四（28日）天晴。早上相當清涼，日間非常乾燥。最低跌至14度。最高微升至20度。下周五（29日）及下周六（30日）仍天晴及乾燥、早晚清涼，最低氣溫分別在16及17度，最高分別21、22 度。