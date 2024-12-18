天氣｜今日早晚清涼約16度　周五跌至13度　冬至平安夜最低14度

天文台指乾燥的東北季候風正為廣東帶來大致晴朗的天氣。同時廣東內陸的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今日（12月18日）抵達廣東沿岸。天文台預測，本港地區今日大致天晴，早晚清涼，市區最低氣溫約16度。日間非常乾燥，相對濕度最低35%，最高氣溫約21度。吹和緩偏北風，晚上離岸風勢清勁。



天文台展望，本周餘下時間至聖誕節（25日）早晚持續清涼，日間大致天晴及非常乾燥。星期五（20日）市區最低氣溫在13度左右，新界再低幾度。



圖為截至12月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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未來一兩日天晴乾燥 新界日夜溫差較大

天文台指出，一股乾燥的季候風補充會在今日抵達廣東沿岸，未來一兩日該區天晴乾燥，氣溫稍為下降，內陸地區寒冷，日夜溫差較大。預料季候風會在周末至下周初持續影響華南，沿岸早上天氣仍然清涼。

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圖為天文台截至12月18日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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冬至天晴日間料21度 聖誕節最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（19日）至周六（21日）的冬至均天晴、早上清涼，日間非常乾燥。其中，明日介乎14至19度，周五最低跌至13度。冬至最低14度，最高回升至21度。

下周日（22日）至下周二平安夜（24日）仍早上相當清涼，日間乾燥，氣溫均介乎14至19度。下周三聖誕節（25日）及下周四（26日）的拆禮物日，均部份時間有陽光，早上清涼及日間乾燥，聖誕節料介乎15至20度、拆禮物日則為16至20度。