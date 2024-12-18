棉被怎樣冚才最保暖？不用配電暖氊 即學3招睡前應先搖晃棉被
撰文：聯合新聞網
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最近天氣變冷，且陽光露臉機會低，又有明顯風勢，讓很多人直呼「好冷」，只想待在被窩裏不動。台電也教大家3招如何不插電暖被。
不用電暖氊，一樣可以瞓得夠暖夠舒服：（按圖了解）
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台電在官網分享「不插電」的暖被方法。
第一，可以在睡前先搖晃棉被。搖一搖棉被可以使棉被的內瞻舒張，更蓬鬆的棉被蓋起來更保暖，記得也要適時的曬一曬棉被保持乾燥。
第二，在床墊上鋪上毛毯。記得，毛茸茸的那一面要貼身，毛毯可以鎖住身體的熱能，減少熱能從床墊散失，毛茸茸的毛毯貼身蓋，既舒服又保暖。
第三，在棉被裏放熱水袋。睡前燒一壺熱水，倒進熱水袋中或是傳統的不銹鋼水龜，再用毛巾包好，放進被窩裏暖被，熱水袋能重複使用，可以省電又環保，但要注意溫度，小心低溫燙傷。
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