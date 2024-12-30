台灣5級地震｜天文台：本港數名市民報告感輕微震動
撰文：蕭通
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香港天文台於今日（12月30日）凌晨4時許指出，該台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。據天文台的初步分析，當日清晨上午3時51分，台灣曾發生一次5.0級地震，位置在嘉義之東北偏東約44公里、即距離香港之東北偏東約690公里)，震源深度約5公里。
香港天文台表示，其後接獲數名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II（二）度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。
台灣的中央氣象署則公布，凌晨3時51分發生5.1級地震，地震深度12.3公里，震央位在嘉義縣政府東北東方41.8公里（嘉義縣梅山鄉），最大震度嘉義縣、雲林縣、南投縣、嘉義市4級。
台灣媒體表示，南部地區明顯有感，不少人都在睡夢中被驚醒嚇壞：「搖超大力...直接不想睡了」、「也晃太大力了！」
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