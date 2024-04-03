台灣花蓮地震│香港都有感！2018這次錄千宗震感報告　家俬也搖動

台灣今（4月3日）早7時58分發生黎克特制7.2級地震，震央位於花蓮縣附近海域，震源深度15.5公里，於本港亦能感到震動。香港天文台表示，接獲超過100名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示，本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感，類似小型貨車駛過的振動。

紀錄顯示，過去45年錄得35次震中位於台灣的本地有感地震，其中2018年的這次更有逾1,000名市民報告震動，當時有人表示看到家俬搖動，更有人稱自己在睡夢中也被搖醒。即看詳細紀錄！



據香港天文台初步分析，2024年4月3日上午7時58分台灣發生一次7.3級地震，震中位於北緯23.86度，東經121.66度附近，距離香港之東北偏東約790公里，震源深度約10公里。天文台接獲超過100名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。

台灣花蓮附近4月3日早上發生強烈地震，花蓮市內有建築物傾斜。（X/ahoy_cubism）

據天文台1979年以來的本地有感地震紀錄，本港過去45年曾錄得35次震中位於台灣的本地有感地震。當中2018年11月26日、震中位於台灣海峽、澎湖附近的地震，有超過1,000名本港市民報告感到地震，是有紀錄以來最多的一次。

2018年澎湖附近地震，震央位於香港東北偏東約470 公里。（資料圖片/天文台）

該次地震震中位於香港東北偏東約470公里，震級達黎克特制6.1級，屬紀錄中較為接近本港的地震之一。天文台當時分析指，該次地震於本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV(四)度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

▼4月3日花蓮地震情況▼



翻查《香港01》報道，當日（2018年11月26日）有不少市民在天文台Facebook專頁上留言表示感到地震。其中有居於新蒲崗的市民稱，室內吊風扇無開動，但輕微擺動；有鑽石山居民稱被搖醒，震動了30秒。有大圍居民表示，除了自己感覺到地震，連所養的寵物鳥也在籠中亂撞。另有上水網民在地區群組上表示看到床在搖。

回顧2022年至今台灣地震事件，台灣東部如花蓮、台東、宜蘭等地區，地震明顯較為頻繁。而這次發生地震的花蓮一帶，對上一次錄得較大規模地震是2022年3月23日，該次地震震級達到黎克特制6.7級。