天氣｜今日天晴乾燥　早上市區約15度　新界部份地區低於12度

乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。天文台指出，本港今早（1月6日）市區氣溫降至15、16度左右。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至12度或以下。天文台預測，本港地區今日天晴乾燥，早上清涼，日間最高氣溫約21度，相對濕度最低40%。吹輕微至和緩偏北風，稍後轉吹和緩東風。



天文台展望，隨後兩三日早上仍然清涼，風勢頗大，雲量逐漸增多及有微雨。星期四（9日）氣溫開始下降，星期五（10日）及星期六（11日）早上氣溫約在12度左右。



圖為截至1月6日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2024年12月29日 馬鞍山西沙路紫花風鈴木盛開▼



+ 15

隨後兩三日風勢頗大 冬季季候風周四抵達

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今日廣東普遍晴朗，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。而一股偏東氣流亦會在今日逐漸影響廣東沿岸，隨後兩三日該區風勢頗大，雲量稍為增多。預料一股冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，該區天氣轉冷。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月6日凌晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月14日 天氣轉涼 市民外出添衣▼



+ 3

明日及周三有微雨 周五及周六跌至12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（7日）至下周二（14日）均乾燥，其中明日大致天晴，晚上漸轉多雲，及有一兩陣微雨。周三（8日）則部份時間有陽光，初時有一兩陣微雨，與明日均最低均約16度。周四（9日）早晚清涼，氣溫稍降至15至18度之間。

周五（10日）天氣轉冷，部份時間有陽光；周六（11日）則大致天晴及早上寒冷，這兩天最低均為12度，最高在16及17度。下周日（12日）早晚相當清涼，介乎13至18度。下周一（13日）及下周二部份時間有陽光，仍然清涼，下周一最低14度、翌日為15度，最高有19或20度。