史上最熱｜天文台去年錄平均達24.8度　料今年首季氣溫正常至偏高

天文台今（3日）表示已確定2024年為香港自1884年有記錄以來最暖的一年，全年平均氣溫達24.8度，較正常值高1.3度，有11個月份都較正常溫暖，當中4月及10月的月平均氣溫更破紀錄。今年首季，天文台預料氣溫正常至偏高，但間中仍會出現寒冷天氣。



香港全年平均氣溫的長期時間序列（1885-2024）。（香港天文台）

天文台表示，根據世界氣象組織的初步評估，2024年有機會成為全球有記錄以來最暖的一年，而自1884年有記錄以來，2024年亦是本港最暖一年，全年平均氣溫達24.8度，較1991至2020年正常值高1.3度。

1月1日元旦天晴乾燥，天文台總部錄得最高攝氏22度，成為2002年之後近22年最暖元旦。到中環碼頭一帶玩樂的市民及遊客不用穿厚衣服。(梁鵬威攝)

2024年中11個月份較正常溫暖

天文台指，全年有11個月份較正常溫暖，當中4月及10月更出現破紀錄的月平均氣溫，分別達26.4度及27.3度。此外，最高秋季平均氣溫亦球紀錄，即去年9月至11月，達26.5度。全年的酷熱天氣日數、熱夜數目則分別有52天及50天，極端酷熱天氣日數有2天。

今年首季氣溫正常至偏高 間中寒冷 雨量正常至偏少

參考世界各地大部分氣候模式預測及氣候暖化各種因素，天文台展望今年首季氣溫正常至偏高，但須留意日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。

至於首季雨量，天文台預料正常至偏少的機會較高，因為輸送到華南沿岸的水汽較少。另外，市民可參閱新推出的月預報，了解未來一個月的月平均溫度和總雨量的等級預測，提前掌握長期天氣的潛在變化。